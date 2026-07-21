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Зайдер станет следующим капитаном «Детройта». Его могут назначить и в том случае, если Ларкин останется (Ансар Хан)

Журналист MLive Ансар Хан заявил, что Дилан Ларкин , скорее всего, больше не будет капитаном « Детройта » – даже если клуб не сможет его обменять.

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