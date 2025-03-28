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Закон, порядок, государство

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С военнослужащими общевойсковой армии ВВО в Амурской области прошли занятия по инженерной подготовке

С военнослужащими общевойсковой армии ВВО в Амурской области прошли занятия по инженерной подготовке

В ходе практической части военнослужащие обучались установке и обнаружению мин-ловушек, изготовлению самодельных мин и фугасов и порядку их обезвреживания.

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