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Царьград

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Куйбышевская прокуратура 6 октября примет бизнес в Самаре

Куйбышевская прокуратура 6 октября примет бизнес в Самаре

Куйбышевская транспортная прокуратура организует в Самаре 6 октября 2026 года личный прием предпринимателей по адресу улица Чернореченская, 2/1, для участия в котором необходимо предварительно подготовить заявление и иметь при себе паспорт.

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