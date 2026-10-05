Куйбышевская прокуратура 6 октября примет бизнес в Самаре

Куйбышевская транспортная прокуратура организует в Самаре 6 октября 2026 года личный прием предпринимателей по адресу улица Чернореченская, 2/1, для участия в котором необходимо предварительно подготовить заявление и иметь при себе паспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА На Украине забили...
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
- Если это не сенса...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым