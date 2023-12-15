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Закон и Порядок

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Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

Политнавигатор Под мерное течение пресс-конференции президента на «Прямой линии» на голубых экранах над желтыми лентами бейджей разворачивались целые дискуссии.

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