В Нижнем Новгороде 9 октября потеплеет до +19°С

В пятницу, 9 октября, в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность без осадков, а воздух днём прогреется до +19°С, что сделает этот день самым тёплым на текущей рабочей неделе.
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