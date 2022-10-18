smi.today

3 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Я же писала что так и будет и ещё нобелевку ему дадутЕвропарламент при...
  • Николаевна
    Всё понятноВозлюбленная Игор...
  • Ивановна
    Это  очень хорошо и Нам к этому надо стремитьсяЗамминистра общес...

Посол РФ: Россия и Уганда обсудят темы строительства АЭС и сотрудничества в космосе

Посол РФ: Россия и Уганда обсудят темы строительства АЭС и сотрудничества в космосе

Глава посольства Уганды в Москве Мозес Кизиге заявил РИА Новости, что на предстоящем заседании межправкомиссии в числе приоритетных будут обсуждаться темы строительства АЭС в восточноафриканской республике и сотрудничества между странами в космосе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх