Посол РФ: Россия и Уганда обсудят темы строительства АЭС и сотрудничества в космосе

Глава посольства Уганды в Москве Мозес Кизиге заявил РИА Новости, что на предстоящем заседании межправкомиссии в числе приоритетных будут обсуждаться темы строительства АЭС в восточноафриканской республике и сотрудничества между странами в космосе.