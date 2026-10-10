В Польше запустили «Перуна» — суборбитальная ракета впервые успешно прошла испытания

В трех прошлых запуска полет «Перуна» прерывался досрочно Польская компания SpaceForest сообщила об успешном четвертом испытательном запуске суборбитальной ракеты PERUN, предназначенной для доставки научного оборудования на высоту до 150 км.
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