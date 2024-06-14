«Вынужден принимать себя таким, какой я есть»: почему Аверин скрывает свою личную жизнь

Об актере в последние годы распускают массу слухов.На ком только не женили СМИ Максима Аверина. Завидного холостяка связывали с Марией Порошиной, Марией Куликовой, но чаще всего примеряет роль невесты Анна Якунина, которая, на минуточку, уже счастлива в браке.