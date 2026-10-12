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Аргументы и Факты

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Врач объяснил, почему чтение о болезнях может вызывать реальные симптомы

Врач объяснил, почему чтение о болезнях может вызывать реальные симптомы

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал RT, что у людей с повышенной тревожностью чтение информации о различных заболеваниях может провоцировать реальные физические симптомы, включая головокружение, тошноту и учащённое сердцебиение.

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