Конец истории НКР

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования этого государственного образования и о роспуске всех его ведомств с 1 января 2024 года.
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