Эксперт объяснил, как не попасть в суд из-за неудачно выбранной картинки в интернете

Судебный эксперт рассказал, как не нарушить авторские права, в том числе при использовании искусственного интеллекта В Алтайском крае в 2024 году было подано почти 100 исков за нарушение авторских прав при использовании иллюстраций.
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