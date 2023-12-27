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Бывший агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Украине маленькую ядерную бомбу

Бывший агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Украине маленькую ядерную бомбу

В отчаянии Соединенные Штаты могут пройти на провокацию, чтобы оправдать передачу президенту Украины Владимиру Зеленскому ядерного оружия.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Могут дать и дадут - это две большие разницы. Появление ЯО у бандерлохов напрямую будет указывать на пиндосов, сами бандерлохи &quot;на коленках из говна и палок&quot;  ЯО создать не могут, это ежу понятно. Если допустить, что бандерлохи применят ЯО на линии соприкосновения, даже представить трудно, чем это обернётся. &quot;Предупредительный выстрел в воздух&quot; - удар по Фашингтону? Вряд ли. Или по Куеву и западным областям усраины? То же маловероятно. Проглотим, под громкое высказывание озабоченностей? Очень надеюсь, что у &quot;кого надо&quot; уже есть готовое решение.
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