Бывший агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Украине маленькую ядерную бомбу

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Леонид Ла Рошель

Могут дать и дадут - это две большие разницы. Появление ЯО у бандерлохов напрямую будет указывать на пиндосов, сами бандерлохи "на коленках из говна и палок" ЯО создать не могут, это ежу понятно. Если допустить, что бандерлохи применят ЯО на линии соприкосновения, даже представить трудно, чем это обернётся. "Предупредительный выстрел в воздух" - удар по Фашингтону? Вряд ли. Или по Куеву и западным областям усраины? То же маловероятно. Проглотим, под громкое высказывание озабоченностей? Очень надеюсь, что у "кого надо" уже есть готовое решение.