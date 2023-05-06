Кевин Дюрэнт поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в пятницу поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф. В третьем матче с «Денвером» (121:114, 1-2) Дюрэнт набрал 39 очков и довел общий показатель до отметки 4 793 очка.