Комитет по охране памятников потребовал через суд от управляющей компании «Свиньин и партнеры» за два года привести в порядок особняк князя Виктора Кочубея на Фурштатской улице, включая реставрацию интерьеров и ремонт фонтана, а также выплачивать по 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.