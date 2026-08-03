МОК отказался комментировать иск Украины в CAS

Фото: © Федерация фехтования России Международный олимпийский комитет не стал комментировать иск НОК Украины в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить восстановление ОКР и допуск российских спортсменов.
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