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Татар-информ

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МОК отказался комментировать иск Украины в CAS

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS

Фото: © Федерация фехтования России Международный олимпийский комитет не стал комментировать иск НОК Украины в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить восстановление ОКР и допуск российских спортсменов.

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