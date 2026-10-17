Руководитель третьего отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Александр Николаевич Пахтусов совместно с сотрудниками СУ СК России по Псковской области приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков трехсот сорока двух советских военнопленных, погибших в концентрационном лагере для военнопленных, функционировавшем в годы Великой Отечественной войны на территории Дновского муниципального округа Псковской области.