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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

«Я смотрел бой Шары Буллета. Его соперник выглядел очень уставшим. Но я не хочу принижать заслуги Шары.

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