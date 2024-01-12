Адвокат арестованного в Финляндии россиянина Тордена заявил о жёстких условиях содержания

По его словам, мужчина ограничен в правах строже, чем другие заключенные. Задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине россиянина Воислава Тордена содержат в жёстких условиях.
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