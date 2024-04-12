К волонтерским проектам Москвы присоединились более 10 тысяч семей

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Согласно исследованию столичного ресурсного центра «Мосволонтер», около трети жителей Москвы впервые присоединяются к добровольческим программам после приглашения друзей или родственников.
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