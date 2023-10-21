Красноярцы станут свидетелями редкого астрономического явления

В ночь с 28 на 29 октября красноярцы смогут понаблюдать за кровавой Луной. В этот момент на небе произойдет частичное лунное затмение, за которым можно будет наблюдать практически из любой точки Земли — включая Красноярск.
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