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Член Правления ТПП РФ Владимир Гамза поделился мнением о внедрении ИИ на форуме ИННОПРОМ-2024

Член Правления ТПП РФ Владимир Гамза поделился мнением о внедрении ИИ на форуме ИННОПРОМ-2024

10 июля в кулуарах форума ИННОПРОМ-2024 член Правления ТПП РФ и председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза прокомментировал платформе РР-НОВОСТИ проблемы внедрения технологий искусственного интеллекта на российских предприятиях и поделился впечатлениями от форума.

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