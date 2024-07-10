Член Правления ТПП РФ Владимир Гамза поделился мнением о внедрении ИИ на форуме ИННОПРОМ-2024

10 июля в кулуарах форума ИННОПРОМ-2024 член Правления ТПП РФ и председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза прокомментировал платформе РР-НОВОСТИ проблемы внедрения технологий искусственного интеллекта на российских предприятиях и поделился впечатлениями от форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии