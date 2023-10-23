По статье о фейках об армии в первой половине 2023 году осудили больше людей, чем за весь прошлый год

В России в первой половине 2023 года по статье о фейках об армии осудили больше людей, чем за весь прошлый год, а за дискредитацию армии стали чаще назначать лишение свободы - до этого самым суровым наказанием был штраф.
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