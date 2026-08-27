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FiNE NEWS

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Глава МАГАТЭ отметил отсутствие видимых результатов усилий ООН в решении украинского кризиса

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, претендующий на пост генерального секретаря ООН, в ходе выступления в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне обратил внимание на отсутствие видимых результатов в деятельности Всемирной организации по решению украинского кризиса и других региональных конфликтов.

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