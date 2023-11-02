На Западе назвали пять преемников Путина

НАрод был "ЗА" сохрание союза .. по всем респуликам .. Это было всего-то 30 лет назад, помнят все..

Александр Глущенко

…Центральная комиссия референдума СССР установила: По Союзу ССР в целом: В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 чел.; приняли участие в голосовании 148 574 606 чел., или 80,0 %. Из них ответили: «Да» - 113 512 812 человек, или 76,4 %; «Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7 %; Признаны недействительными - 2 757 817 бюллетеней, или 1,9 %. Результаты референдума по некоторым республикам: Республики: «ДА» (в %)/«НЕТ» (в %) РСФСР 71,3/26,4 Украинская ССР 70,2/28,0 Белорусская ССР 82,7/16,1 Узбекская ССР 93,7/5,2 Чечено-Ингушская ССР75,9/22,6 Якутская ССР 76,7/21,6