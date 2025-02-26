США и Россия обсуждают сотрудничество в Арктике — Bloomberg

США и Россия изучают перспективы экономического взаимодействия в Арктическом регионе, в том числе рассматриваются совместные проекты по добыче полезных ископаемых и расширению торговых путей, рассказали оставшиеся инкогнито источники в комментарии 26 февраля агентству Bloomberg.