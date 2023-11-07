Рецидивиста из Карелии обвиняют в пяти преступлениях

Когда дом мужчины обветшал, он решил жить по чужим дачам без ведома их хозяев. 44-летнего жителя Питкярантского района обвиняют в трех кражах с незаконным проникновением в дом, покушении на кражу и уклонении от административного надзора.
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