The Times: США отправили Зеленского «куда подальше» с его «планом победы»

В материале газеты The Times отмечается, что США предоставили Украине лишь финансовую помощь в размере 2,4 миллиарда долларов, послав Зеленского «куда подальше» с его «планом победы» и желанием использовать дальнобойное оружие против России.
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