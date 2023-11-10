"Денег нет": Госдума вновь попросила граждан подождать с компенсацией советских вкладов

Депутаты продлили приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 1 января 2027 года.В правительстве России подчёркивают, если перевести все гарантированные сбережения граждан в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.