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"Денег нет": Госдума вновь попросила граждан подождать с компенсацией советских вкладов

"Денег нет": Госдума вновь попросила граждан подождать с компенсацией советских вкладов

Депутаты продлили приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 1 января 2027 года.В правительстве России подчёркивают, если перевести все гарантированные сбережения граждан в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.

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