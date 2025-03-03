Задержания сотрудников ДПС и подготовка к паводку: семь главных событий Тюмени

В Голышмановском районе Тюменской области арестованы двое сотрудников ДПС. По версии следствия, они брали взятки с водителей на трассе Тюмень — Омск, чтобы не составлять административные протоколы о правонарушениях, допущенных автолюбителями.
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