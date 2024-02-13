Сенатор Вэнс нашел ловушку для импичмента Трампа в проекте по помощи Украине

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс распространил записку о том, что в законопроекте о национальной безопасности, который подразумевает выделение помощи Украине, Израилю, существует "скрытый" пункт, который может стать основанием для импичмента Дональду Трампу в случае его возвращения в Белый дом.