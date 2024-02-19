Перечислены марки автомобилей, которые прослужат долго

Аналитики группы «Ренессанс страхование» изучили российский автопарк и пришли к выводу, что каждый второй автомобиль, который ездит по российским дорогам, старше 10 лет, а каждый десятый — старше 21 года.
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