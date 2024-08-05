В Набережных Челнах очистят русла рек Мелекески и Челны

В ближайшие два года в Набережных Челнах планируется очистить русла рек Мелекески и Челны. О проведении природоохранных мероприятий на аппаратном совещании доложил заместитель директора по экологии и защите окружающей среды МУП «УКК ЖКТУ» Айрат Насыбуллин.
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