Какие грехи на самом деле смертные

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Мила. Данная тема мне не безразлична( думаю, что Вы, Мила, в курсе), только вот доверяют этому направлению оооочень мало людей. Прошло уже более пол-тысячелетия после написания Иеронимом Босхом своего триптиха "Сад земных наслаждений", а люди в духовном плане не изменились совершенно. Интересно почему? Думаю, что узость мышления не позволяет. Думаю, что человек размышляет так: физического тела нет- значит и болеть нечему. А на самом деле? Боль формируется в мозгу Человека, при отключении осознанности своего тела, Человек и не воспринимает окружающий его мир, а вместе с этим и влияние этого мира на его физическое тело. Отсюда, необходимо понять, а что такое, собственно говоря, мозг? Так же, 500 лет назад Человек не был знаком со строением физического мира и его тела в этом мире. Сейчас уже школьник знает, что весь физический мир состоит из элементов атома, а протоны, нейтроны, электроны- это что? Развивая эту тему можно придти к пониманию и предупреждений, которые оставили нам древние. Всего доброго.