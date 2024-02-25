В Рунете всё спокойно: Роскомнадзор отчитался о технических аспектах работы российского сегмента Сети в 2023 годуВ конце 2023 года в Рунете насчитывалось 45,2 млн адресов IPv4, указано в отчёте за прошлый год Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора).