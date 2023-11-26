Добрый Мир
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Добрый Мир

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Сколько иностранцев удрало первым рейсом после встречи с русскими удивило западные СМИ

Сколько иностранцев удрало первым рейсом после встречи с русскими удивило западные СМИ

41K прочитали Как сообщает канал CNN, иностранные боевые спецы массово сбегают из страны "У" после первого же реального столкновения с русскими.

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Tatyana Zaytseva
Залётных в плен не брать, пусть удобряют землю.
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