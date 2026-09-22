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Царьград

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"Слишком странно": Загадочно умерла журналистка, которая утверждала, что Брижит Макрон – мужчина

"Слишком странно": Загадочно умерла журналистка, которая утверждала, что Брижит Макрон – мужчина

Французская журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, скончалась 13 сентября 2026 года в возрасте 56 лет.

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