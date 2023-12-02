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Воронков и Марченко поучаствовали в стычке с игроками «Оттавы». Потасовка завязалась после удара клюшкой от Чинахова

Инцидент произошел в третьем периоде матча «Блю Джекетс» против «Оттавы» (4:2). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов ударил клюшкой форварда «Сенаторс» Тима Штюцле.

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