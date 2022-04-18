Журнал «Профиль»

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В Японии заявили о лазейках для обхода Россией санкций

В Японии заявили о лазейках для обхода Россией санкций

Если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки для России по их обходу. Поэтому одна из целей для участия Японии в министерской встрече G20 заключается в том, чтобы провести работу среди государств, не принявших антироссийские санкции.

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