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Куда сходить в День народного единства в Москве и Санкт-Петербурге

Куда сходить в День народного единства в Москве и Санкт-Петербурге

Уже совсем скоро вся страна будет отмечать День народного единства — праздник, призванный напомнить всем о том, что могущество и процветание России коренятся в духовной и государственной общности всех населяющих ее народов.

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