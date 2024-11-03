Куда сходить в День народного единства в Москве и Санкт-Петербурге

Уже совсем скоро вся страна будет отмечать День народного единства — праздник, призванный напомнить всем о том, что могущество и процветание России коренятся в духовной и государственной общности всех населяющих ее народов.
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