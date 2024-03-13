С Дмитрием Маликовым встретились победительницы конкурса «Леди тульская полиция»

Поддерживаемые общественным советом управления МВД России, сотрудницы полиции из Тулы, победившие в конкурсе красоты, участвовали в юбилейном концерте народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова.
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