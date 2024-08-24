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В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны с места начала вторжения в Курскую область выглядит как провокация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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