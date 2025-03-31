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Культуромания

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Хабенский: премия МХТ призвана поддержать молодых актеров

Хабенский: премия МХТ призвана поддержать молодых актеров

Актер Константин Хабенский побеседовал с «Пятым каналом» и рассказал, зачем он проводит премию МХТ. По словам Хабенского, эта награда должна не столько отметить уже достигших успехам мастеров, сколько вдохновить начинающих актеров, которым важно поверить в себя.

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