Хабенский: премия МХТ призвана поддержать молодых актеров

Актер Константин Хабенский побеседовал с «Пятым каналом» и рассказал, зачем он проводит премию МХТ. По словам Хабенского, эта награда должна не столько отметить уже достигших успехам мастеров, сколько вдохновить начинающих актеров, которым важно поверить в себя.
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