Зернохранилища Кубани заполнены на 90%: 11,3 млн тонн урожая

К началу октября в хранилищах региона находится 11,3 млн тонн урожая при общей вместимости 12,6 млн тонн, свободный резерв составляет около 1,3 млн тонн.
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