Россияне говорят, что у них есть веские причины поддержать Путина

Россияне показали на выборах массовую поддержку Владимира Путина, пишет NYT. Люди благодарны ему по разным причинам — за экономическое процветание, за уровень жизни, за стремление построить новый справедливый мир.
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