Neuralink показала, как пациент с чипом в мозге играет в шахматы силой мысли

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, которую основал миллиардер Илон Маск, показала, как первый пациент, которому вживили чип в мозг, играет партию в шахматы на компьютере, управляя курсором мыши с помощью силы мысли.
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