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"Спираль": космический истребитель МиГ-105

"Спираль": космический истребитель МиГ-105

Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу ввести санкции против России за то, что она запускает спутники (конкретно речь идёт об аналоге Starlink – системе "Рассвет"), а Дмитрий Медведев предостерёг, что результатом может стать война на орбите.

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