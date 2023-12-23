Крупный производитель пожарных систем из Петербурга сменил владельца

Павел Сумилёв завладел 55% ООО «Рунитор», которому принадлежит основной пакет компании «Турбийон». Петербургский бизнесмен Павел Сурмилёв стал основным владельцем группы компаний, занимающихся поставками инженерных систем и систем пожаротушения для судостроения.
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