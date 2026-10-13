Продажи планшетов на AliExpress в России выросли на 80% в III квартале 2026 года

В третьем квартале 2026 года продажи планшетов на AliExpress в России увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила команда AliExpress СНГ.
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