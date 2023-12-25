Ответчиками по делу об изъятии акций СМЗ стали крупнейшие банки

В список также вошли несколько десятков юридических лиц и около ста физических.Арбитражный суд Пермского края привлек крупнейшие банки в качестве ответчиков по делу об изъятии акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у акционеров.
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