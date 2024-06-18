YouTube внедряет новый тип рекламы: в чём её особенность

Видеохостинг YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы. Недавно компания начала перематывать видео на самый конец, если у пользователя активирован блокировщик рекламы, а теперь экспериментирует с интеграцией рекламы на стороне сервера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии