YouTube внедряет новый тип рекламы: в чём её особенность

Видеохостинг YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы. Недавно компания начала перематывать видео на самый конец, если у пользователя активирован блокировщик рекламы, а теперь экспериментирует с интеграцией рекламы на стороне сервера.